Путин сообщил о закупке в США датчиков для производства ИВЛ

20.04.2020, 15:48, Новости дня

Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции воздуха в России, сообщил президент Владимир Путин.

Он также отметил, что помощь Италии со стороны РФ – «не игра в одни ворота», в этой стране также закупаются датчики давления для аппаратов ИВЛ, передает РИА «Новости».

Путин сообщил, что в РФ в сутки будет производиться более 100 тыс. защитных костюмов для медиков. Также в ближайшее время увеличится производство масок.

«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время – 7,5 млн будем производить», – передает ТАСС слова главы государства.

Из Китая, по словам президента, в Россию поступило 150 млн масок.

«В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале, отправили 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок», – сказал Путин.

В России, отметил Путин, промышленность наращивает объемы производства медоборудования для борьбы с коронавирусом. По его словам, потребности в антисептиках РФ полностью обеспечивает.

Ранее в Кремле заявили, что в РФ есть регионы, где пока недостаточный запас индивидуальных средств защиты, резерв по койко-местам и количество аппаратов ИВЛ.