Хабенский, Кержаков, Цыпкин, Баста и Белый присоединились к движению “Изоизоляция”

20.04.2020, 15:36, Разное

Чтобы помочь маленьким подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского, банк “Открытие” и проект “Изоизоляция” запустили акцию #изотворительность. На протяжении пяти дней – с 20 по 24 апреля – организаторы акции будут ежедневно выбирать самый популярный пост в группе “Изоизоляция” и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк “Открытие” переведет в рубли – и направит на реализацию программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского, помогающего детям с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.

В акции #изотворительность уже принял участие Константин Хабенский, также подключатся и друзья Фонда – Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин. Их работы тоже можно будет увидеть в группе с 20 по 24 апреля.

Баста Александр Кержаков Александр ЦыпкинБольше всего времени ушло на выбор картины. А когда я уже определился, то дал себе возможность похулиганить и добавить моему герою предлагаемые обстоятельства. По Константину Сергеевичу Станиславскому, предлагаемые обстоятельства – это те, в которых герой мог бы находиться в моем исполнении,- написал Константин Хабенский, показавший свое видение картины “Бедуин” Константина Маковского и призвавший людей присоединиться к инициативе:

Найти в это сложное время силы и возможность помогать другим – да еще и таким легким, красивым и даже веселым способом – по-настоящему бесценно. Я думаю, быстрая реакция, умение принимать нестандартные решения и чувство юмора – это то, что объединяет организаторов и участников нашей акции. Пусть ее результаты станут большой помощью и большой надеждой для наших маленьких подопечных.

Полные правила акции – на странице проекта “Изоизоляция”.