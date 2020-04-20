Брэд Питт с прогнозом погоды и Билли Айлиш на выпускном: как Джон Красински делает самое позитивное онлайн-шоу

20.04.2020, 15:36, Разное

Актер и супруг актрисы Эмили Блант Джон Красински активно пытается сделать переживающий экономический кризис и глобальную пандемию мир лучше и занят во время самоизоляци съемками собственного ток-шоу Some Good News (“Несколько хороших новостей”). В шоу Красински допускаются только духоподъемные истории, которые ведущему могут прислать и друзья и коллеги, и просто подписчики. Новый же выпуск его оптимистичной программы так и вовсе оказался богатым на звездные неожиданные визиты. За 20 минут Джон успел связаться с космонавтами на настоящей МКС, а также показать всем прогноз погоды, за который на шоу отвечал Брэд Питт: актер выглянул на секунду за дверь своего особняка со словами “Вроде бы снаружи неплохо” – и тут же спрятался.

Космонавты на шоу Джона

Брэд Питт и его прогноз погоды

Вторая же часть программы Красински была посвящена такой животрепещущей для американских тинейджеров теме, как выпускной, который обычно проводят в школах в это время. Из-за карантина в этот раз праздника в Америке не случится, но Джон нашел решение проблемы и провел свой собственный “Выпускной-2020”. Специально по этому радостному поводу обычный задник своего шоу (то есть просто стену одной из его комнат) он украсил золотыми гирляндами, а сам надел смокинг с бабочкой и взял на себя роль диджея, который будет ставить для связавшихся с ними по видеосвязи подростков треки своих любимых артистов. Причем актер не просто проигрывал композиции, но звонил самим исполнителям и просил их спеть свои знаковые хиты вживую. Так, Джон дозвонился братьям Джонас, спевшим для него Sucker.

Джон Красински

Братья Джонас

Мы сами никогда не были на выпускном, поэтому для нас это отличная возможность не только скрасить вам день в это тяжелое время, но и самим отметить праздник, – признался Ник.

Следующая участница программы – Билли Айлиш – также не была на выпускном: “У меня было какое-то торжество на домашнем обучении, но на настоящий праздник это, конечно, совсем не похоже”. Через несколько секунд к Билли присоединился ее брат Финнеас, с которым они спели дуэтом Bad Guy. Финнеас также поблагодарил Красински за его шоу и идею с выпускным:

Мне кажется, только настоящий любящий отец своих дочек мог придумать нечто подобное и решить порадовать 17-летних ребят по всей стране. Спасибо тебе, Джон, за то, что ты тот, кто ты есть.

Джон и Билли Айлиш

Билли и Финнеас Танцы под выпускной от Джона Красински