Появились снимки нового BMW 3 серии Compact

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20.04.2020, 15:35, Новости дня

Известная немецкая компания BMW собирает презентовать обновленный хетчбэк BMW 3 Compact, разработка которого активно ведется.

Поклонники бренда в настоящее время могут ознакомиться с рендерными снимками автомобиля, однако финальный дизайн кузова может несколько отличаться. Кроме того, выход первой версии BMW 3 Compact состоялся порядка 26 лет назад, и за этот срок было предложено на рынке лишь две новые модификации с актуальном исполнении. Официальный дебют новой модели ожидается к 2020 году.

Кроме того, новинка получит светодиодную оптику улучшенной формы, современную решетку радиатора, стильные бампера и ряд других опций. Кроме того, здесь предусмотрели мультимедийный комплекс и подогрев сидений.



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