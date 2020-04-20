 

Белорусов заставили платить за эвакуацию

20.04.2020, 15:30, Новости дня

Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов: граждане должны будут заранее оплатить билет и компенсировать бюджетные затраты на рейс после эвакуации.

Отмечается, что эвакуация белорусских граждан из-за рубежа будет осуществляться на основании договора перевозки (электронного билета), который необходимо будет заранее оплатить, а также с  уведомлением о размере бюджетных средств, их также будет необходимо возместить в связи с организацией эвакуационного рейса, информирует «Интерфакс».

По данным авиакомпании «Белавиа», планируемые затраты на организацию эвакуационного рейса рассчитываются в белорусских рублях с учетом рентабельности 3%, говорится в сообщении на сайте.

Ранее Глава Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение не направлять чартерные самолеты за гражданами республики, выехавшими за рубеж после неоднократных предупреждений властей не делать этого из-за коронавируса.



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