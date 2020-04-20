Запуск девяти поездов в Крым перенесли из-за коронавируса

20.04.2020, 15:30, Новости дня

Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении оператора ж/д перевозок на полуостров – компании «Гранд Сервис Экспресс».

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП «КЖД» и профильными органами субъектов России, передает ТАСС.

Уточняется, что в Крым планировалось запустить поезда из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию.

«Ввиду социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом ограничений и изменений в графики курсирования именных поездов «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты», – сообщили в ГСЭ.

Ранее сообщалось, что в РФ из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса отменят 129 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники. То же касается бесплатной перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены введенных ограничений.