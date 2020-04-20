Опубликовано видео сближения Су-35 с американским противолодочным самолетом

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20.04.2020, 15:30, Новости дня

Шестой флот ВМС США опубликовал видеозапись сближения российского Су-35 с американским противолодочным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем.

«Очередной небезопасный российский перехват американского P-8 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Российский самолет находился в пределах 25 футов от P-8, подвергая опасности обе команды», – говорится в заявлении американского Шестого флота в Twitter.

На опубликованном видео заметно российский Су-35, который оказался очень близко относительно американского патрульного самолета.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США заявили, что российский Су-35 в воскресенье якобы опасно сблизился с P-8A «Посейдон» над Средиземным морем.

В Минобороны РФ ранее заявили, что военный самолет США провел разведполеты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.



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