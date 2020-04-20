 

В РФ стартовали продажи бюджетного кнопочного телефона Inoi 283K с WhatsApp и Google

20.04.2020, 15:30, Разное

Российская компания Inoi объявила о старте продаж в стране кнопочной модели мобильного телефона 283K. Бюджетный аппарат позиционируется производителем как «умный», поскольку за его работу отвечает операционная система KaiOS. Гаджетом поддерживается большинство популярных приложений, включая WhatsApp, YouTube, Facebook, а также такие Google-сервисы, как Assistant, Maps, Search.
Отечественная новинка работает в сетях 3G, подключается к Wi-Fi. Экранная диагональ Inoi 283K – 2,8 дюйма, разрешение дисплея – 240 x 320 точек. Мобильный телефон получил 2,0- и 0,3-мегапиксельные камеры, чипсет MTK6572. Объём встроенной флеш-памяти – 4 Гб, имеется слот для microSD (до 32 Гб). Ёмкость аккумуляторной батареи – 2000 мА·ч. В режиме ожидания гаджет функционирует 270 часов, а время его автономной работы – 12 часов.

Габариты Inoi 283K – 133,8 х 55,7 х 13 мм, весит устройство 135 граммов. Рекомендованная розничная стоимость новинки в РФ – 1990 руб.



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