Карантин не помог — поджигатели превратили воздух над Украиной в ядовитую смесь

20.04.2020, 15:27, Новости дня

На Украине продолжают бушевать масштабные пожары. Как передаёт «1+1», горят сотни гектаров лесов и полей. Чаще всего поджигатели — местные жители, которые таким образом пытаются избавиться от сухостоя. В то время как во всём мире воздух из-за карантина очистился, на украинской территории люди дышат отравленной смесью, отмечает телеканал.

На Украине горят гектары лесов и полей, по пожарищам растерянно блуждают животные, люди остаются без жилья. А начинается это с пустяка — с маленького очага на огороде или на поле, поскольку надо избавиться от прошлогодней травы. На Украине так делали веками. Но расскажите это теперь людям, которые лишились домов, выгоревшим сёлам. Расскажите это пожарным, которые сегодня буквально в аду спасают наши леса. Расскажите это миллионам людей, которые дышат отравленным воздухом. Дым над пылающей Украиной видно даже из космоса. И всё это из-за одной спички или человека, который считает себя вне правил.

Посмотрите на эту таблицу. За время карантина воздух даже над промышленными столицами стал более прозрачным и чистым, а Украина — исключение. Киев как будто провалился в ад — он и на земле, и в воздухе. Пожарные днём и ночью борятся с аномальной стихией в Чернобыле, горит Черниговщина, Харьков, Донецк, стена тёмного дыма над охваченной огнём Житомирской областью.

Даже те, кто не видит языки пламени, чувствуют его в своих лёгких. В Киеве уже несколько дней стоит смог, который раздражает нос, глаза, горло. Запах пробирается сквозь закрытые окна и двери, и это хорошо подтверждают цифры: Киев несколько дней был городом с самым загрязнённым воздухом в мире.

Насколько же небезопасно дышать этими вредными веществами? Сколько огонь забрал животных, растений, а скольких людей оставил на улице, и кто в этой беде виноват?

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины: Мы, конечно, находимся не в советском поствоенном государстве, где за поджог леса расстреливали, мы находимся на современной Украине, но пора знать, что неосторожные или хамские действия по отношению к лесу или природе могут привести к огромным потерям. За последние три дня задержали несколько человек, которые были уличены в таких действиях. В том числе молодые люди вчера, которые просто баловались в районе Ирпеня. Ну, как молодые, 28—29 лет, ездили на скутерах и поджигали. Также люди, которые просто жгли мусор на окраине леса.

Всех волнует вопрос: когда придёт конец этому аду и чего ждать дальше? Эта весна стала очень сухой, а мы оказались неподготовленными. И много лет мы только и делали, что приближали себя к катастрофе. Пожары в этом году связывают даже с добычей янтаря: грунтовые воды опускаются после выкачивания мотопомпами, остаётся куча сломанных веток, добавьте сюда засуху, а потом спичку. А ещё добавим минимальный контроль: в лес может зайти кто угодно в пожароопасный период. Остановить пожар очень сложно, поскольку лес загромождён, а противопожарные просеки остались уже в прошлом.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.