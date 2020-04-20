Скандалы: «Третье предательство»

20.04.2020, 15:15, Разное

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной втайне от бабушки продала свою долю в мемориальной квартире на улице Бочкова, принадлежавшей ее деду, писателю Василию Шукшину

Внучка писателя Василия Шукшина Анна продала свою долю в квартире на улице Бочкова, которую ей подарила бабушка, Лидия Федосеева-Шукшина, без ее ведома. Она выручила 5 млн рублей, продав ее «близкому и родному человеку», несмотря на то, что полная стоимость квартиры составляет 30 млн рублей. «Я продала свою долю не чужому человеку. Он сейчас не может туда заехать. Я сама скажу бабушке об этом. Хочу, чтобы Ольга просто от меня отстала. Чтобы война прекратилась», — сказала она.

Речь идет о квартире, которую сам Шукшин получил на свою семью незадолго до смерти. На фасаде дома установлена гранитная доска, а сама квартира считается мемориальной. Лидия Федосеева-Шукшина разделила ее между двумя дочерьми, Ольгой и Марией, однако Мария переоформила ее на внучку писателя Анну.

Младшая дочь литератора Ольга призналась, что считает ошибкой своей матери то, что она отписала большую часть своего имущества на внучку.

«Она отписала на Аню квартиру в Питере. Аня ее продала. Мама называет это главным ударом, который подкосил ее здоровье. Но сейчас время залечило раны», — отметила она.

Несмотря на возмущение родственников, которые в последний момент узнали о факте продажи, сама Анна Шукшина заявила, что на протяжении долгого времени ее тетя требовала, чтобы та отказалась от своей доли.

«Здесь меня конкретно довели. Ольга Васильевна последние месяцы вела себя как коллектор: «Дай, отдай». Летом у меня было такое эмоциональное напряжение, что я просто уехала на месяц в деревню. В письмах говорилось, что это бабушкина последняя воля. Такое прикрытие под бабушкиной волей», — пожаловалась она.

В свою защиту она пояснила, что предлагала заняться решением квартирного вопроса еще в 2016 году, когда предлагала выкупить долю своей тети за 6 млн рублей, однако та отказалась от сделки.

«Вы понимаете, что эта новость может убить вашу бабушку? Это будет третье предательство с вашей стороны», — заявил певец Владимир Брилев в ходе обсуждения поступка внучки писателя.

Та подчеркнула, что предательством свой поступок не считает, так как деньги с продажи квартиры она положила в банк и тратить их не собирается, а документы на квартиру в настоящий момент находятся на регистрации. Она добавила, что на руках имеет лишь расписку о получении денег, в которой покупателем указан Теймур Керимов, фитнес-тренер.

Узнав, кому именно продала свою долю в квартире Анна Шукшина, ее тетя обратила внимание, что Лидия Федосеева-Шукшина «очень боялась этого человека». Сам Керимов заверил семейство Шукшиных, что не планирует предпринимать каких-либо действий в отношении новоприобретенной недвижимости без согласия Анны, которой он, по его словам, помог «избавиться от натиска со стороны родственников».

«Жить там никто не собирается. Сам я жить там тоже не собираюсь», — объяснил он.

Керимов также отметил, что накопил необходимую сумму для покупки доли в квартире сам, благодаря полученном наследству.

Несмотря на отказ отдать своим родственникам долю в квартире на улице Бочкова, Ана Шукшина согласилась передать своей бабушке документы на однокомнатную квартиру в Финляндии, так как Федосеева-Шукшина лично просила ее об этом. Она передала юристу своей бабушки оригиналы необходимых документов, а также предложила свою помощь в оформлении договоров.

Илья Курбов