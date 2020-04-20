Резников: На сегодняшний день на оккупированных территориях Украины повышенная статистика больных пневмонией

20.04.2020, 15:18, Новости дня

Оккупационные власти на Донбассе и в Крыму скрывают реальную ситуацию по коронавирусу. Об этом в интервью изданию “Сегодня”, обнародованному 18 апреля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, в первую очередь, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. На сегодняшний день у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры. К примеру, под видом борьбы с коронавирусом пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ, Международного Красного Креста. Картинка у них очень плачевная”, – сказал Резников.

По его словам, представители оккупационных администраций запрашивают тесты на коронавирус в РФ.

“Но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика нелицеприятная, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей скорых. По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма по отношению к автомобилям не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, так как понимают, что они потенциальные источники распространения вируса”, – добавил вице-премьер.

“Власти” Крыма говорят, что по состоянию на 20 апреля на полуострове 45 человек заражены коронавирусной инфекцией. Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов попросил россиян воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии.

В ОРЛО сообщили, что по состоянию на сегодня у них уже 21 случай COVID-19, в ОРДО – 36 случаев.

В Украине на утро 20 апреля выявлено 5710 заболевших COVID-19, из которых 261 – за последние сутки. Умер 151 человек.