 

Воздух в Киеве очистился – индекс загрязнения снизился до безопасных показателей

20.04.2020, 15:18, Новости дня

По состоянию на 14.15 20 апреля качество воздуха в Киеве значительно улучшилось, свидетельствуют данные международной компании IQAir, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.

Индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 17 (это 84-е место). Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50.

16–17 апреля столица Украины возглавляла рейтинг самых загрязненных городов мира, ее индекс поднимался выше отметки 301, что является опасным уровнем.

Обычно вверху рейтинга самых загрязненных городов находятся индийские, китайские и пакистанские мегаполисы.

Сейчас таблицу возглавляют таиландский Чиангмай (индекс 154, то есть нездоровый уровень), китайский Шанхай (152) и китайский Шэньчжэнь (129).

Скриншот: iqair.com

Всего на шкале шесть уровней:

0–50 – хороший;
51–100 – умеренный;
101–150 – нездоровый для чувствительных групп;
151–200 – нездоровый;
201–300 – очень нездоровый;
301–500 – опасный.

В Укргидрометцентре объяснили, что смог и запах гари в Киеве был вызван песчаной бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области. С середины 17 апреля, по данным ведомства, уровень концентрации пыли в воздухе начал падать.

19 апреля индекс AQI в Киеве составлял 96.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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