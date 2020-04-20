Пожар в Чернобыльской зоне угрожает перекинуться на территорию Беларуси – ГСЧС

20.04.2020, 15:18, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение трех очагов лесного пожара, из них наиболее опасен очаг возле отселенного села Рудьки Киевской области. Об этом на брифинге 20 апреля сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Самый сложный очаг пожара расположен вблизи села Рудьки, где предпринимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Для локализации привлечены инженерные расчеты, пожарная техника и три вертолета. Другие два очага, вблизи сел Рассоха и Кривая Гора, не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения”, – сказал Демчук.

Сегодня пожарным удалось ликвидировать один очаг лесного пожара; также продолжается тушение двух торфяников, добавил представитель Госслужбы.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить, но тление пеньков продолжилось.

16 апреля из-за сильного ветра ситуация усложнилась, появились новые очаги горения. В ГСЧС сообщали, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

К утру 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушили возгорания на территории пяти лесничеств.