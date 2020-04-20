Положительная динамика: в Москве становится меньше тяжелых больных с COVID-19

20.04.2020, 15:18, Новости дня

В Москве открылся еще один стационар, где будут лечить пациентов с коронавирусом COVID-19. Инфекционное отделение заработало на базе 24-й городской больницы. Между тем в столице наконец отмечают положительную динамику в борьбе с новым вирусом. Все больше пациентов переносят заболевание в легкой форме, а кто-то и вообще без симптомов.

– Когда пациенту становится плохо или есть необходимость в помощи, из палаты делается одно простое движение, срабатывает сигнал и любой доктор в любой палате видит, куда нужно бежать, чтобы немедленно оказать помощь.

У врача не больше 5 секунд, чтобы добежать до палаты. Связь с пациентом по электронным часам круглосуточная. Сотрудники больницы привыкают к новым гаджетам, режиму и новым костюмам.

– Вы попробуйте — это как термобелье.

– Жарко?

– Жарко, очень жарко.

Под маской — Ирина. Она акушерка. Работала в перинатальном центре при 24-й больнице, как и ее коллеги. Теперь они здесь — вышли на борьбу с вирусом.

Всего в штате нового коронавирусного стационара 226 врачей и больше 400 сотрудников среднего медперсонала.

– Когда нам сказали, что наша больница будет работать с пациентами с коронавирусом, мы решили, что должны помочь. Предложила сотрудникам. Вот девочки — мои старшие сестры. Сказали: мы вперед, будем вместе бороться.

Изменилась не только работа сотрудников — перестроена больница. В кратчайший срок были проведены ремонтные работы сразу нескольких корпусов. Появилось больше ИВЛ -их 16, столько же реанимационных коек. Всего здесь 600 оснащенных мест с мониторами и увлажнителями кислорода.

"На самом деле я не ожидал, что так быстро будет построить такое клиническое сооружение как реанимация, как приемное отделение. За 15 дней практически с нуля", — говорит главный врач городской клинической больницы номер 24 Григорий Родоман.

Сейчас на территории больницы продолжаются работы по строительству временного быстровозводимого медицинского корпуса на 71 койку. Он будет для тех, кто уже выздоравливает и кому не требуется кислородная поддержка.

"На той неделе мы планировали в понедельник ввести 9 тысяч больничных коек для COVID, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч сегодня. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Диагностика выявляет все больше пациентов с легким или вообще бессимптомным течением болезни. Позитивная динамика — заслуга в том числе и самих москвичей. В эти выходные коэффицент самоизоляции был одним из самых высоких за все время.

Текст:

"Вести-Москва"