 

Индия может временно запретить ввоз алмазов

20.04.2020, 15:18, Новости дня

Индия после 3 мая может ввести запрет на импорт алмазов на один-три месяца, сообщает отраслевой сайт The Diamond Loupe. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Индия производит почти 90% бриллиантов в мире, страна является крупнейшим импортером алмазов. Годовой импорт алмазов в Индию составляет $14 млрд.

Индийские трейдеры, которые требуют ввести эмбарго, надеются, что это позволит остановить снижение цен на бриллианты и улучшит финансовое положение отрасли.

Индия вводила запрет на ввоз алмазов в кризис 2009 г., запрет действовал 30 дней. Алмазы резко подорожали тогда из-за спекуляций на рынке, в стране образовались большие запасы бриллиантов.

Остановка гранильной отрасли Индии из-за карантина осложнила продажу бриллиантов, спрос резко упал из-за закрытия рынков США и ЕС.

 



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