Поиски бесследно пропавших на Белом озере мужчин будут продолжены

20.04.2020, 15:18, Новости дня

Поиски бесследно пропавших на Белом озере пятерых мужчин будут продолжены. Как уже сообщалось, ЧП случилось 12 апреля. После шторма бесследно исчезла моторная лодка, в которой были трое рыбаков — местных жителей — и два туриста. С 13 апреля поиски велись как на суше, по береговой линии, так и на воде. Также в небо поднимался вертолет Ми-8, но никаких следов пропавших не нашли.

Как сообщает ГТРК "Вологда", накануне всю акваторию реки Кема и озера снова облетел Ми-8. Погода благоприятствовала осмотру, спасателям удалось исследовать большую территорию, а также провести осмотр дна водоемов. Увы, никаких следов ни лодки, ни людей обнаружено не было.

Сообщается, что сегодня поиски ведутся с воды. На помощь спасателям придут 3D-эхолоты. Также на глубину опустится телеуправляемый подводный аппарат "Фалкон". В общей сложности за эту неделю уже осмотрено более 30 квадратных километров водоёма и столько же километров береговой линии.

Между тем, губернатор официально объявил о переносе в Вологодской области сроков открытия маломерной навигации. Ранее предполагалось дать старт 20 апреля. Связано это со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Ограничение не коснется только районов, где катера, паромы и лодки являются необходимым речным транспортом.

По последним данным, в области сто заболевших COVID-19.

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ГТРК "Вологда"