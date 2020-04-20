 

Меркель предостерегла от поспешного ослабления карантина в Германии

20.04.2020, 15:16, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала «вакханалию дискуссий» по поводу последующего ослабления карантина в стране.

Слова Меркель привел один из участников совещания канцлера с президиумом партии Христианско-демократический союз, информирует Deutsche Welle.

Меркель отметила, что дальнейшие ослабления ограничительных мер несут риск возникновения второй волны эпидемии в Германии.

Канцлер обеспокоена тем, что успехи в борьбе с развитием коронавируса в Германии могут быть утеряны, если все меньше количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов.

Вместе с тем она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля. Однако, по словам Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позднее. 

Меркель добавила, что о том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к учебе школьников можно будет судить не ранее 8-9 мая.

Ранее Меркель поддержала работу Всемирной организации здравоохранения и заявила, что пандемия может быть преодолена только с помощью сильного и скоординированного международного ответа.

Накануне Германия призвала власти Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране. 



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