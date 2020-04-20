Представлена оригинальная дизайнерская версия флагмана Vivo X30

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20.04.2020, 15:09, Разное

Ещё в минувшем году один из ведущих мировых производителей смартфонов – китайская компания Vivo презентовала флагман X30. Совсем недавно была представлена дизайнерская версия этого гаджета, получившая название Vivo X30 Mirror Edition.
В разработке новинки принимал участие известный американский дизайнер Александр Ван. Производительность спецверсии Vivo X30 Mirror Edition обеспечивает однокристальная система Exynos 980. Смартфон оснащён ёмкой аккумуляторной батареей на 4350 мА/ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Стоимость дизайнерского гаджета варьируется в зависимости от объёма памяти. К примеру, в комплектации с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ камерофон можно приобрести от 470 долларов.

Упор в Vivo X30 Mirror Edition сделан на камеры. Основная – четырёхмодульная с главным 64-мегапиксельным датчиком, 60-кратным зумом и системой стабилизации изображения. Кроме всего прочего, дизайнерская версия получила режим Super Moon Mode, с помощью которого можно сделать впечатляющие фото естественного спутника Земли.



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