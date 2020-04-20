Ирина Горбачёва в день рождения Марии Машковой «пригрозила» выложить весь собранный компромат

20.04.2020, 15:09, Разное

Вчера, 19 апреля, отечественная актриса театра и кино Мария Машкова отпраздновала юбилейный, 35-й день рождения. Особой оригинальностью в поздравлениях имениннице отличилась её лучшая подруга Ирина Горбачёва, «пригрозившая» скоро выложить собранный за долгие годы дружбы компромат.

В поздравительной публикации Горбачёва обнародовала несколько фото и видеороликов с Марией Машковой. Кадры в некотором смысле «компрометирующие», так как показывают актрису в неформальной домашней обстановке, без фильтров, макияжа, в обычной одежде и забавных ситуациях. Подруга призналась, что подобного материала у неё уже накопилось очень много, поэтому она может в итоге не выдержать и опубликовать весь компромат, к примеру, как Машкова «эксплуатирует» её в роли прислуги пока сама снимается в кино.

К словам поздравления Ирина Горбачёва подошла с юмором, признавшись в искренней любви к Марии Машковой – «другу, брату, свату, педагогу эстетики и свету в конце тоннеля». Коллега и подруга особо отметила, что у именинницы есть и любимая семья, и работа, и даже костюм-тройка, поэтому она считает, что в этом случае ей можно пожелать только одного – почаще встречаться с друзьями.