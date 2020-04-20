 

Ирина Горбачёва в день рождения Марии Машковой «пригрозила» выложить весь собранный компромат

20.04.2020, 15:09, Разное

Вчера, 19 апреля, отечественная актриса театра и кино Мария Машкова отпраздновала юбилейный, 35-й день рождения. Особой оригинальностью в поздравлениях имениннице отличилась её лучшая подруга Ирина Горбачёва, «пригрозившая» скоро выложить собранный за долгие годы дружбы компромат.
В поздравительной публикации Горбачёва обнародовала несколько фото и видеороликов с Марией Машковой. Кадры в некотором смысле «компрометирующие», так как показывают актрису в неформальной домашней обстановке, без фильтров, макияжа, в обычной одежде и забавных ситуациях. Подруга призналась, что подобного материала у неё уже накопилось очень много, поэтому она может в итоге не выдержать и опубликовать весь компромат, к примеру, как Машкова «эксплуатирует» её в роли прислуги пока сама снимается в кино.

К словам поздравления Ирина Горбачёва подошла с юмором, признавшись в искренней любви к Марии Машковой – «другу, брату, свату, педагогу эстетики и свету в конце тоннеля». Коллега и подруга особо отметила, что у именинницы есть и любимая семья, и работа, и даже костюм-тройка, поэтому она считает, что в этом случае ей можно пожелать только одного – почаще встречаться с друзьями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / «Нужно оставаться дома»: Бузова анонсировала новый трек с важным посылом

08.03 / «Вместе ужинать пойдём»: Самбурская показала совместное фото с Томом Харди и Генри Кавиллом

12.04 / Мнение: Триллионы от ФРС, разблокировка Уханя и цифровые пропуска

10.03 / Мнение: Не смейте травить “Красу полиции” – всех вычислить и пристрелить при задержании (фото)

11.02 / В бразильском озере обнаружен загадочный вирус, который не смогли опознать ученые

02.04 / Мнение: Лихой маневр (бюджета на всех хватит)

23.03 / Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

29.03 / «Не стыдно ходить перед любимым»: Седокова создала коллекцию соблазнительной одежды для дома

04.03 / Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

30.03 / Мнение: Российские военные объекты в Рожаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска