Пропускной режим в Москве решено продлить до 1 мая

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20.04.2020, 15:08, Новости дня

Ограничительные меры, которые ранее приняли в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, в том числе пропускной режим, будут продлены до 1 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Мы считаем, что меры сдерживания и самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями (президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД), необходимо продолжать. Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим. На этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков, карантинного режима на транспорте: в метрополитене, в наземном общественном транспорте, на личных машинах. <…> Этого на этой стадии, мне кажется, достаточно», – цитирует градоначальника ТАСС.

Мэр добавил, что число выявляемых тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве стабилизировалось.

«В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. <…> В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. Там нет взрывного роста. Это важнейшая история (о раннем выявлении и лечении – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил мэр.

Президент Владимир Путин назвал задачи в связи с приближением пика заболеваемости коронавирусом. 



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