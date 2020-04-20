Обнаружена первая существенная мутация коронавируса

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20.04.2020, 15:08, Новости дня

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.

Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя коронавируса. Первая существенная мутация была выявлена в образце, взятом 27 января текущего года у пациента из Индии. Она изменяла геном вируса таким образом, что патоген обладал меньшей способностью связываться с рецептором на клетках человека и становился менее опасным, передает РИА «Новости». 

Ученые считают, что стабильность генома SARS-CoV-2 – это хороший показатель для борьбы с пандемией, так как меньшее число мутаций позволяет надеяться на быструю разработку вакцин.

«Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2. Мы подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась», – говорится в сообщении. 

По словам ученых, пока результаты очень обнадеживающие. Отмечается, что геном нового коронавируса выглядит очень стабильным, единственная пока обнаруженная значительная мутация менее опасна, чем исходный вирус, а белок шипа, с помощью которого вирус цепляется к клетке, в ней остался неизменным.

Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе так называемых РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций в период распространения.

Ранее ученые из Китая, которые занимаются изучением коронавируса, отметили разрушение гемоглобина в крови заболевшего COVID-19. Исходя из этого, эксперты определили возможный метод лечения.



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