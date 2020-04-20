 

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

20.04.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

Глава государства не исключил, что власти выделят дополнительные ресурсы для ускорения создания и производства вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

На совещании президент попросил высказать мнение о возможных сроках разработки вакцины.

«Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Голикова до этого заявила, что у РФ есть планы по созданию вакцины.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что представители и научных организаций министерства здравоохранения, Российской академии наук, министерства науки и высшего образования, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства активно работают над новой вакциной, активно работают над поиском лекарственных средств. У нас, безусловно, есть уже определенные планы», – сказала она.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что на стадии разработки вакцин от коронавируса нужно подготовить производство достаточного количества этих препаратов.



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