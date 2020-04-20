Власти Беларуси объявили, что не будут бесплатно вывозить застрявших за рубежом граждан

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20.04.2020, 15:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗастрявших за рубежом белорусов, у которых пропали билеты после начала эпидемии коронавируса, закрытия границ и отмены авиаперелетов, не будут вывозить на родину бесплатно: они должны будут оплатить билет и все бюджетные затраты на организацию специальных рейсов для их эвакуации. Соответствующее постановление утвердило правительство Беларуси.

В документе сказано, что эвакуация граждан Беларуси из-за границы будет производиться только после предварительной оплаты электронного билета и после уведомления граждан о размере возмещения затрат бюджета, которые государство потратит на перелет. 

Уведомления предлагают заполнять на сайте перевозчика – авиакомпании “Белавиа”. 

“Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Республики Беларусь на рейс и его доставка в место назначения,” – сообщили в правительстве. 

В “Белавиа” затраты на организацию эвакуационных рейсов рассчитывают в белорусских рублях с учетом рентабельности 3%. 

Ранее власти России озвучили цены на билеты для тех россиян, кто приобрел билеты иностранных авиакомпаний и застрял за рубежом из-за коронавируса. За эвакуацию им придется заплатить 200 евро за человека при перелете из Европы и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. 

Казахстанским туристам, оставшимся в Таиланде, Индонезии и других странах после начала эпидемии коронавируса и закрытия границ, власти предложили заплатить за эвакуацию до $1000.

 



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