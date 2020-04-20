 

В Бишкеке отбирают велосипеды у нарушителей режима чрезвычайного положения

20.04.2020, 15:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ столице Кыргызстана комендатура решила изымать двухколесный транспорт у нарушителей режима чрезвычайного положения.

“Насчет велосипедов, советую не кататься по городу. В случае выезда и нарушения норм требований чрезвычайного положения ваши велосипеды будут временно изыматься”, – заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Рейды уже начались. Появились видео и фото задержанных владельцев велосипедов.

Это вызвало возмущение среди кыргызстанцев, которые начали в соцсетях задавать вопросы комендатуре:

– Сегодня велосипед – враг номер один. Завтра – самокат, ролики. Послезавтра…?

– Веловолонтеры выполняют важную миссию по доставке жизненно необходимых лекарств. Они уже доставили более 500 посылок с инсулином. Просим им выделить велопропуски.

– Что насчет курьеров на велосипедах, которые хоть как-то поддерживают связь между бизнесом и клиентом?

Давать разъяснения в комендатуре не стали. 

В Кыргызстане был введен режим чрезвычайного положения, который должен действовать до 30 апреля. 

 



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