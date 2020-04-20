Страны мира осторожно ослабляют карантин

20.04.2020, 14:54, Новости дня

Некоторые страны предпринимают осторожные шаги по смягчению запретов на выход из дома, введенных для контроля за распространением нового коронавируса.

Германские власти разрешили открыться некоторым небольшим магазинам с понедельника, но по-прежнему требуют соблюдать нормы социального дистанцирования.

Сотням малых предприятий в Албании в понедельник разрешили впервые открыться после месячного перерыва. Рыболовецкие суда и предприятия по переработке продуктов питания также смогут возобновить работу.

Шри-Ланка отменила комендантский час на двух третях территории страны и планирует ослабить ограничения на выход из дома в остальных районах в среду.

Учебные заведения Норвегии возобновили работу в обычном режиме в понедельник. В Дании планируется сделать то же самое в среду.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его «воодушевляют» сообщения из разных стран о планах смягчить социальные ограничения. При этом он отметил, что «крайне важно, чтобы эти меры вводились поэтапно».

Новая Зеландия объявила в понедельник о планах постепенного выхода из месячного карантина начиная с 27 апреля. Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что некоторые ограничения будут ослаблены на две недели, в течение которых правительство будет оценивать ситуацию и принимать решение о дальнейшем снятии запретов.

Власти Южной Кореи также призвали к осторожному подходу после отмены некоторых ограничений на выход из дома на фоне постепенного сокращения числа новых заражений.

«Мы не должны ослаблять бдительность, пока не выздоровеет последний подтвержденный пациент», – заявил президент Мун Чжэ Ин.

Министр британского правительства заявил, что пабы и рестораны останутся закрытыми после того, как страна начнет ослаблять общенациональный карантин 7 мая.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что шахты и заводы могут возобновить работу, но продлил еще на две недели ограничения на выход из дома, которые должны были закончиться в воскресенье.

Бизнес и школы на большей части территории США остаются закрытыми, что привело к акциям протеста против губернаторов и их распоряжений, чтобы люди оставались дома и по возможности избегали социальных контактов.

В столицах нескольких штатах на улицы вышли небольшие группы, в основном состоящие из сторонников Трампа, жалуясь на то, что запреты нарушают их конституционные права.

Президент Трамп на брифинге по коронавирусу в воскресенье заявил, что некоторые губернаторы «увлеклись» запретами, и что люди имеют право на протест. При этом он сказал, что все это, в конечном итоге, не имеет значения, потому что штаты начнут восстанавливать социально-экономическую жизнь.

Некоторые губернаторы, однако, утверждают, что их штатам до этого еще далеко.

«Мы посылаем совершенно противоречивые послания губернаторам и народу, как будто нам следует игнорировать федеральную политику и федеральные рекомендации», – заявил республиканский губернатор Мэриленда Ларри Хоган, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье.

Губернатор штата Вашингтон демократ Джей Инсли назвал «опасным» посыл Трампа, что штаты начинают открываться.

Кроме того, член рабочей группы Белого дома по коронавирусу Сима Верма сообщила, что отныне американские дома престарелых обязаны сообщать пациентам и их родным о выявлении случаев COVID-19 в этих учреждениях. Обо всех таких случаях они также должны информировать федеральные органы здравоохранения.

Пожилые люди особенно уязвимы перед коронавирусом, и некоторые дома престарелых – не только в США, но и других странах – подверглись критике за якобы недостаточную транспарентность.