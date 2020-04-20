Назван средний возраст заболевших коронавирусом в России

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20.04.2020, 14:53, Новости дня

Средний возраст вирус-положительных женщин в РФ составляет 47,9 года, а мужчин – 44,7 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин – 44,7 года», – сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По ее словам, из общего числа заразившихся дети до 18 лет составляют 7,6%, и «это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире». 

«Доля заболевших граждан [в возрасте] 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах», – сообщила она. 

За последние сутки в РФ подтверждены 4 тыс. 268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 45,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.



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