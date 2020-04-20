Доктор Комаровский назвал одну из основных причин развития онкологии при дезинфекции помещения

20.04.2020, 14:53, Разное

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на часто задаваемые ему вопросы, назвал одну из основных причин развития онкологии при дезинфекции помещения. По словам доктора, такое негативное влияние на организм человека оказывает ультрафиолетовое излучение, разрушающее структуры РНК и ДНК.

Говоря о том, можно ли для дезинфекции помещений использовать ультрафиолет, кварц или озон, врач отметил, что эти способы, безусловно, дают положительный эффект, но стоит учитывать и негативное влияние. При попадании на кожные покровы или слизистые оболочки ультрафиолета существует большой риск развития онкозаболеваний. Именно поэтому, подчёркивает доктор Комаровский, подобные методы дезинфекции нельзя использовать в жилых помещениях, так как они изменяют структуру кислорода и негативно воздействуют на человеческий организм, провоцируя развитие онкозаболеваний. К данным способам прибегают исключительно в медучреждениях, но при этом соблюдая важное условие – отсутствие на обрабатываемой площади людей.

Ранее доктор Комаровский дал совет относительно дезинфекции медицинских масок для повторного использования. Средствами индивидуальной защиты можно пользоваться неоднократно после обычной ручной стирки, констатировал специалист. Для этого использованную маску нужно замочить в тёплой воде с порошком или моющим средством для посуды, а через некоторое время постирать и просушить.