Посольство РФ в Эстонии осудило высказывания украинских дипломатов

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20.04.2020, 14:53, Новости дня

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало украинских дипломатов за их высказывания в адрес РФ в связи с предоставлением Италии помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление распространило российское дипломатическое ведомство.

«На фоне призывов к объединению усилий в борьбе с пандемией коронавируса, когда множатся примеры оказания столь необходимой взаимной помощи, как это в числе первых сделала Россия, направив по просьбе правительства Италии своих специалистов в охваченную коронавирусом провинцию Бергамо, привычно прорезались другие голоса, усматривающие в «действиях Кремля» коварные замыслы с очевидной целью: подорвать основы демократии в Европе, – передает ТАСС, ссылаясь на посольство России. – Среди подобных горевещателей оказалось посольство Украины в Таллине, вспомнившее даже легенду о троянском коне и вознамерившееся, видимо, призвать беспечных эстонцев к бдительности перед лицом более чем очевидной «российской угрозы».

Тем временем, российские дипломаты назвали мотивы украинских коллег легко объяснимыми.

«Писать или говорить о каких-либо успехах в собственной стране – дело весьма затруднительное, если не сказать безнадежное, – указано в заявлении. – Достаточно ознакомиться с оценками и весьма пессимистичными прогнозами авторитетных международных финансовых организаций. Однако, и без того достаточно хорошо известно: экономика страны трещит по швам, стремительно падает жизненный уровень населения. Среди немногих «спасительных» ресурсов фигурирует теперь только распродажа собственной земли, а там уж будь что будет. В этой ситуации для украинских пропагандистов лучше прибегнуть к испытанному средству – кричать вовсю о «происках Москвы» как причине всех бед и напастей. Глядишь, и самим легче станет».

Российская дипмиссия призвала украинских дипломатов больше прислушиваться к тому, «сколько слов благодарности звучит в адрес российских спасателей как от правительства в Риме, так и от простых итальянцев», а также рекомендовало им, если уж и пытаться «донести до эстоноземельцев слово правды, то писать свои сообщения не на английском языке, а на русском, которым владеют около 70% населения балтийской республики».

Ранее военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Напомним, генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, позже к благодарности присоединился популярный итальянский эстрадный певец и актер Аль Бано.



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