ВОЗ отметила низкую смертность от коронавируса в России

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20.04.2020, 14:48, Новости дня

В РФ очень низкий уровень смертности от коронавируса, но общее число случаев заболевания возросло и во многих регионах носят спорадический характер, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Хотя в РФ очень низкий уровень смертности, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», – передает ее слова РИА «Новости».

В то же время, отметила Вуйнович, в Москве в последние дни случаи заболевания коронавирусом не росли быстрыми темпами.

«Течение эпидемии может измениться в любой момент в любой стране, и цифры за последнюю неделю росли для РФ в целом, хотя они не увеличивались быстрыми темпами для Москвы в течение последних нескольких дней, поэтому ВОЗ с нетерпением наблюдает, что пандемия замедлится или перейдет к стабилизации в Москве. Важно, чтобы ежедневный рост случаев был остановлен», – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что за последние сутки в РФ подтверждены 4 тыс. 268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах. 1 тыс. 935 человек не имели клинических проявлений болезни. Суточная заболеваемость снизилась на 1 тыс. 792 случая.

Всего в стране зарегистрирован 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах.



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