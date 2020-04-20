Застрявшие на Бали украинцы сравнили себя с брошенными собаками

20.04.2020, 14:48, Новости дня

На острове Бали в Индонезии все еще остаются украинцы, которых не эвакуировали домой после вспышки коронавируса, сообщила украинка Алла Лобур, которая вместе с семьей с февраля находится на Бали.

Лобур сравнила застрявших на Бали украинцев с брошенными собаками, передает «Страна.ua».

«Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак?» – возмутилась женщина.

По словам женщины, она прилетела на Бали в феврале. Лобур уточнила, что консульство до сих пор просит подождать, однако у людей остается все меньше средств на питание.

По ее слвоам, на сайте дипведомства заявлено, что операция по эвакуации возможна минимум за одну тыс. долларов, при этом консул бросает трубку.

«У меня семья – пять человек. Я взяла кредит на еду в 75 000 гривен. Больше мне никто не даст», – сообщила женщина.

Лобур утверждает, что у пострадавших были возвратные билеты, они могли по возвращению пройти обсервацию, сдать анализ на наличие коронавируса, но теперь не знают, что им предпринять.

Ранее Киев собрался попросить Россию вывезти украинцев из Непала.