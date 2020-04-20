Собянин завил о возросшем качестве тестов на коронавирус

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20.04.2020, 14:48, Новости дня

Количество и качество тестов на коронавирус значительно выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Вы поручили кратно увеличить количество тестов, сделать эту систему более открытой, что, собственно, и происходит на сегодня, когда количество тестов, проводимых на коронавирус, проводятся не только узковедомственными лабораториями, но и региональными и частными лабораториями. В результате количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные. Сегодня качество выросло почти в половину, и охват увеличился, соответственно – и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он добавил, что в Москве начали диагностировать коронавирус не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине, по подозрению на ковидную пневмонию через КТ.

Кроме того, мэр доложил президенту о том, что в Москве делаются запасы плазмы доноров, ожидается появление вакцины и лекарств от COVID-19.

«Спасибо огромное, Владимир Владимирович, что вы собираете и напрямую сами общаетесь с учеными, инфекционистами, теми, кто занимается разработкой вакцины и лекарств. Мы тоже содействуем и в этом. В частности, на прошлой неделе я ввел дополнительные меры льгот для доноров, которые сдают кровь, те как раз больные, которые уже переболели и у которых есть соответственно иммунитет к этой болезни. Это тоже важная мера, пока еще непонятно, насколько она эффективна. Но мы запас донорской крови, плазмы делаем для того, чтобы если это сработает, чтобы у нас был запас для лечения больных. И конечно ждем появления вакцины, потому что что бы мы ни делали, мы понимаем, что побороть эту болезнь можно только при одном условии – наличие эффективных лекарств и вакцины», – сказал Собянин.

Напомним, китайские ученые протестировали вакцину от коронавируса на обезьянах.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в РФ за сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Только порядка 17% россиян оценивают вероятность заразиться коронавирусом как высокую.



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