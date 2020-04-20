Ученые описали особенности одышки при COVID-19

20.04.2020, 14:45, Разное

Отличить COVID-19 от других респираторных инфекций поможет характеристика нарушений дыхания: важно, на какой день болезни они появляются и как развиваются. Об этом ученые рассказали в Mayo Clinic Proceedings. Особенно полезной, считают авторы исследования, эта информация должна быть для врачей амбулаторной практики.

Ученые из Кембриджского университета наблюдали за пациентами с простудными симптомами в амбулаторной клинике в Массачусетсе. Они пришли к выводу, что при COVID-19 сильная одышка обычно возникает между четвертым и восьмым днями болезни, хоть может появляться и существенно позже: через 10 дней.

Исследователи указывают, что COVID-19 сложно диагностировать клинически из-за неспецифичности симптомов: их спектр очень широк. Именно время начала тяжелой одышки может помочь поставить предварительный диагноз.

Авторы исследования указывают, что важна и динамика развития нарушения дыхания: при COVID-19 симптомы обычно усугубляются. Они рекомендуют врачам задавать пациентам вопросы «есть ли что-то, что вы могли делать вчера, но уже не можете сделать сегодня» и «что вы можете делать по дому», чтобы оценить тяжесть одышки, сообщает MedPage Today.

Кроме того, авторы указывают, что при COVID-19 одышка может нарастать без усиления лихорадки влажного кашля, в отличие от многих других пневмоний. Кроме того, например, при неосложненном гриппе одышка со временем облегчается, но не становится тяжелее.

Еще один вид одышки при простуде может быть связан с тревожностью – со страхом людей заболеть COVID-19. «Тревожная» одышка обычно начинается немедленно после появления первых симптомов болезни, она не усиливается при физической нагрузке, в отличие от нарушений дыхания при коронавирусной инфекции.

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