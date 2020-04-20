Зараженный коронавирусом россиянин порезал ножом полицейского

20.04.2020, 14:42, Разное

В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина напал с ножом на стража порядка. Инцидент случился 18 апреля в Ленинском районе города.

Как сообщает Пятый канал, полицейский помогал сотрудникам Роспотребнадзора во время принудительной госпитализации инфицированного. На просьбу поехать в больницу местный житель отреагировал неадекватно: он схватил нож и набросился на правоохранителя.

В результате полицейский получил ранение предплечья. Мужчина вызвал подкрепление, и разбушевавшегося пациента задержали. Госпитализация правоохранителю не потребовалась, уточняет РИА Новости.