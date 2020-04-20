 

Зараженный коронавирусом россиянин порезал ножом полицейского

20.04.2020, 14:42, Разное

В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина напал с ножом на стража порядка. Инцидент случился 18 апреля в Ленинском районе города.

Как сообщает Пятый канал, полицейский помогал сотрудникам Роспотребнадзора во время принудительной госпитализации инфицированного. На просьбу поехать в больницу местный житель отреагировал неадекватно: он схватил нож и набросился на правоохранителя.

В результате полицейский получил ранение предплечья. Мужчина вызвал подкрепление, и разбушевавшегося пациента задержали. Госпитализация правоохранителю не потребовалась, уточняет РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / «Процесс»

18.03 / Некоторые московские рестораны приостановят работу из-за коронавируса

04.02 / Отдельный вид саламандр может семь лет сидеть на одном месте

09.03 / Мнение: Некстати!

17.02 / Обнародованы параметры смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite

01.04 / Мнение: Наступление в провинции Аль-Джавф

18.03 / Мнение: Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом

18.02 / Юзер сравнил Xbox Series X и Sony PlayStation 5

12.04 / В «неравном бою» с коронавирусом погибло сто итальянских врачей

08.03 / Мнение: Взгляд на Восток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска