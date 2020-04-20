 

Стилист Владислав Лисовец не рекомендует в период самоизоляции экспериментировать с очень короткими стрижками

20.04.2020, 14:30, Разное

В связи с соблюдением рекомендованного режима самоизоляции из-за коронавируса большинство россиян вынуждены много времени проводить дома, спасаясь от скуки экспериментами со своей внешностью. Отечественный стилист Владислав Лисовец не рекомендует делать очень короткие стрижки, так как волосы будут потом долго отрастать, а профессионалам всё равно придётся исправлять «работу экспериментаторов».
Анализ продаж в интернет-магазине Ozon показал, что в период введения карантинных мер значительно увеличился спрос на машинки для стрижки, средства по уходу за волосами, усами и бородой, воски, гели, лаки, триммеры для стайлинга и прочее. Владислав Лисовец говорит, что эта тенденция не удивляет, так как у людей появилось много свободного времени, и они готовы экспериментировать. Однако стилист советует не забывать о народной мудрости «семь раз отмерь – один отрежь» и не стричься налысо или же очень коротко. Это вряд ли поможет сделать настроение лучше, напротив, погрузит некоторых в депрессию. К тому же режим самоизоляции закончится, а волосы к тому времени могут не успеть отрасти, и это доставит человеку лишнее беспокойство.

Высказался Лисовец и относительно салонов красоты, продолжающих работать несмотря на рекомендации властей. Он считает подобные действия безответственными, продиктованными лишь жаждой наживы. При этом стилист говорит, что работающие в период самоизоляции салоны показывают, куда клиентам, заботящимся о своей безопасности, в будущем не стоит обращаться, информирует интернет-портал Nation News.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Принц Гарри вернулся в Великобританию для выполнения последних королевских обязанностей

22.02 / На учениях США симулировали ядерный удар по России

14.04 / В Twitter произошел второй крупный сбой за последние два дня

22.03 / Создана миниатюрная клавиатура с 44 кнопками

20.03 / Бельгийский вирусолог прогнозирует сроки пандемии COVID-19

28.03 / iPhone 12 Pro без «челки» позирует на первых «живых» фото

23.03 / Контакты россиян с больными коронавирусом планируют отслеживаться по геолокации

19.03 / Ранен человек: в Новой Москве неизвестный открыл стрельбу

25.03 / Сервис Uplay начал бесплатно раздавать игры Child of Light

19.02 / В подмосковном лесу нашли гору костей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска