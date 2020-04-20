Стилист Владислав Лисовец не рекомендует в период самоизоляции экспериментировать с очень короткими стрижками

20.04.2020, 14:30, Разное

В связи с соблюдением рекомендованного режима самоизоляции из-за коронавируса большинство россиян вынуждены много времени проводить дома, спасаясь от скуки экспериментами со своей внешностью. Отечественный стилист Владислав Лисовец не рекомендует делать очень короткие стрижки, так как волосы будут потом долго отрастать, а профессионалам всё равно придётся исправлять «работу экспериментаторов».

Анализ продаж в интернет-магазине Ozon показал, что в период введения карантинных мер значительно увеличился спрос на машинки для стрижки, средства по уходу за волосами, усами и бородой, воски, гели, лаки, триммеры для стайлинга и прочее. Владислав Лисовец говорит, что эта тенденция не удивляет, так как у людей появилось много свободного времени, и они готовы экспериментировать. Однако стилист советует не забывать о народной мудрости «семь раз отмерь – один отрежь» и не стричься налысо или же очень коротко. Это вряд ли поможет сделать настроение лучше, напротив, погрузит некоторых в депрессию. К тому же режим самоизоляции закончится, а волосы к тому времени могут не успеть отрасти, и это доставит человеку лишнее беспокойство.

Высказался Лисовец и относительно салонов красоты, продолжающих работать несмотря на рекомендации властей. Он считает подобные действия безответственными, продиктованными лишь жаждой наживы. При этом стилист говорит, что работающие в период самоизоляции салоны показывают, куда клиентам, заботящимся о своей безопасности, в будущем не стоит обращаться, информирует интернет-портал Nation News.