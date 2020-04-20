Голикова назвала регион с самым низким показателем распространения коронавируса

20.04.2020, 14:30, Новости дня

Самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек населения фиксируется в Кемеровской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тыс. жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 24».

Как отметила вице-премьер, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции оценивается исходя из нагрузки и количества заболевших на 100 тыс. жителей.

«Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область», – добавила Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назвал главные задачи в связи с приближением пика заболеваемости COVID-19.