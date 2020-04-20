 

Голикова назвала регион с самым низким показателем распространения коронавируса

20.04.2020, 14:30, Новости дня

Самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек населения фиксируется в Кемеровской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тыс. жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 24».

Как отметила вице-премьер, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции оценивается исходя из нагрузки и количества заболевших на 100 тыс. жителей.

«Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область», – добавила Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назвал главные задачи в связи с приближением пика заболеваемости COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / СПЧ открыл горячую линию по мерам поддержки граждан и бизнеса

26.02 / На Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе

14.02 / США пригрозили Мексике введением санкций в случае покупки российских вертолетов

12.02 / Порошенко назвал переговоры в Минске в 2015 году «самой ужасной ночью» в жизни

26.02 / В Красноярске эвакуировали более 50 школ из-за сообщений об угрозе теракта

19.02 / Таксист снял с банковской карты пьяного пассажира полмиллиона рублей

12.04 / МИД раскритиковал Госдеп за «подлое» поздравление с Днем полета человека в космос

23.03 / В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

17.04 / Кремль выразил признательность Индии за поставку медикаментов для борьбы с COVID-19

22.02 / Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска