Эксперт рассказал, как скрыть данные о геолокации на смартфоне

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20.04.2020, 14:30, Разное

Ашот Оганесян, основатель и техруководитель компании DeviceLock, рассказал, каким образом владелец смартфона может скрыть данные о геолокации. По словам эксперта, без полного выключения гаджета и удаления из него SIM-карты не обойтись.
Бесполезно отключать данную функцию в смартфоне. И даже программная деактивация аппарата не даст гарантии того, что на серверы компании-производителя устройства перестанет поступать информация о передвижении пользователя. Кроме того, отдельно отслеживается местоположение абонента операторами мобильной связи.

Для полного сокрытия геоданных необходимо не только выключить смартфон и извлечь из него SIM-карту, но крайне желательно вытащить из телефона и аккумулятор, если он съёмный. В случае интегрирования батареи в гаджет единственный выход избежать «слежки» – поместить его в чехол, выполненный из радионепрозрачного материала, пояснил эксперт в беседе с журналистами агентства «Прайм».

Всё же Ашот Оганесян порекомендовал гражданам не отключать геолокацию, а также соблюдать режим социального дистанцирования. Всё это нужно для того, чтобы как можно скорее и с минимальными человеческими жертвами преодолеть эпидемию вируса COVID-19.



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