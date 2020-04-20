Минкультуры разработало меры поддержки федеральных учреждений

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20.04.2020, 14:30, Новости дня

В Министерстве культуры готовят меры по поддержке подведомственных учреждений, в ближайшие три месяца планируется возместить закрывшимся из-за коронавируса крупным театрам и музеям упущенную прибыль, сообщила министр Ольга Любимова.

По ее словам, госзадание, получаемое музеями, театрами и библиотеками, обеспечивает лишь часть их зарплат, все остальное оплачивается за счет продажи билетов, передает «Интерфакс».

«Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов. И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца», – сказала она.

Любимова уточнила, что по каждому направлению культуры разрабатываются меры поддержки.



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