Meizu 17 вновь удивил крошечной фронтальной камерой

20.04.2020, 14:30, Разное

Разработчики из Meizu уже вскоре выпустят на рынок новый флагман – Meizu 17, снимки которого все чаще появляются на просторах интернета. В глаза вновь бросается маленькая фронтальная камера, врезанная в правый верхний угол дисплея.

В состав основной камеры входят сразу 4 датчика, расположенных горизонтально в ряд. Новинку с миниатюрной “фронталкой” оснастят 6,5-дюймовым экраном, а частота его обновления составит 90 Гц. Аппаратной основой девайса является мощная однокристальная система Snapdragon 865. Meizu 17 получит поддержку модуля бесконтактных платежей NFC, а также Wi-Fi 6. Разрешение основной камеры – 64 Мп, емкость аккумулятора – 4,5 тысячи мАч.

Количество оперативной и постоянной памяти составит 12 и 256 Гб соответственно. Стоимость данной модификации составит 660 долларов. Более бюджетная версия обзаведется 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ и будет стоить 560 долларов.