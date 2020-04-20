 

Меган Маркл возвращается на телевидение: первое появление герцогини на экране после “Мегзита”

20.04.2020, 14:20, Разное

После переезда в США и отречения от королевских обязательств у Меган Маркл и принца Гарри началась новая жизнь, не такая легкая, по их признанию, как ожидалось. Тем не менее пара, как и хотела ранее, теперь может беспрепятственно участвовать в различных благотворительных инициативах (например, доставлять продукты в дома обычных жителей Лос-Анджелеса) и сотрудничать с выбранными СМИ. Стало известно, что Меган возвращается на ТВ: она примет участие в новом выпуске Good Morning America, который выйдет в эфир ABC сегодня, 20 апреля, утром по американскому времени.

Правда, лично Меган в студию программы не придет и даже не выйдет в эфир онлайн, хотя изначально некоторые иностранные издания подавали информацию именно так. В выпуске будет представлен ролик документального фильма “Слон” компании Disney с участием Меган. Герцогиня заключила с компанией контракт еще в январе и подарила новой картине свой голос за кадром. Весь ее доход от этого проекта будет перечислен в фонд “Слоны без границ”, который занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.   

Кадр из фильма “Слон”

Также сегодня Гарри и Меган объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя крупными британскими изданиями: Daily Mail, the Daily Mirror, the Sun и the Daily Express. Как сообщает Daily Mail, им поступило письмо с адреса Sussex Royal, в котором говорилось, что Меган и Гарри больше не будут давать комментарии и интервью таблоидам из этого черного списка. Герцог и герцогиня особенно отметили, что данное решение они приняли не из-за нежелания слушать критику, а лишь потому, что ценят журналистику без искажения фактов.



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