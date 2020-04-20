 

Бренд Renault в марте увеличил продажи в РФ на 5%

20.04.2020, 14:18, Новости дня

Известная французская компания Renault в минувшем месяце реализовала на российском рынке свыше 13,6 тысячи машин.

Указанный результат на 5% превышает те объемы, которые удалось достичь в минувшем году за аналогичный промежуток времени. Кроме того, с начала 2020 года общее число проданных автомобилей превышает 32 тысяч экземпляров, то есть на 9% больше, чем годом ранее. С учетом текущего прироста сделок удалось также увеличить долю продаж в РФ до 4 места, что составляет 8%.

Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуется недорогой кроссовер Renault Duster, выбранный 3,2 тысячи клиентов. Второе место остается за моделью Logan с 3 тысячами продаж на российском рынке. Замыкает тройку лидеров популярный хетчбэк Sandero с 2,9 тыс. продаж в РФ.



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