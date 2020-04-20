Бюджетный аналог Mercedes-Benz X-Class поступил в продажу

20.04.2020, 14:18, Новости дня

Известный китайский автопроизводитель Dongfeng анонсировал продажи бюджетного пикапа под названием Ruijing 6.

Многие специалисты ставят новинку на одну строчку с немецким аналогом Mercedes-Benz X-Class, который имеет более внушительный ценник. Вместе с тем новый автомобиль обладает 2,3-литровым дизельным агрегатом, который выдает 163 л.с., а также приводится в движение 8-ступенчатой коробкой передач. Однако требовательным клиентам предложат и бензиновую модель с 2,5-литровым мотором на 158 л.с. с механической трансмиссией.

В разных комплектациях данная модель будет оснащаться полным или задним приводом. Среди внешних отличий указывается современная решетка радиатора, новая светодиодная оптика, а также улучшенные задние фонари. Кроме того, автомобиль получил курсовую устойчивость и усовершенствованные системы безопасности.