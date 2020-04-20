Путин назвал задачи в связи с приближением пика заболеваемости коронавирусом

20.04.2020, 14:16, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди, сообщил президент Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что распространение коронавируса в РФ продолжается, и не только в Москве, однако российские власти готовились и смогли притормозить этот процесс.

«Вы знаете, что ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент отметил, что за счет профилактических мер удалось притормозить и сдержать процесс распространения инфекции – пусть даже и в единичных случаях, инфекция зафиксирована уже во всех 85-ти субъектах Федерации.

«Сегодня в нашей работе принимают участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров. Для всех нас – для федеральных, региональных органов власти – крайне важны ваши профессиональные оценки и рекомендации. Поэтому будем и дальше находиться с вами на постоянной связи», – сообщил Путин.

Президент отметил, что власти будут действовать предельно аккуратно.

«Повторю, будем исходить из главного: это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал совещание по видеосвязи с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что специалисты дадут оценку эффективности принимаемых в стране мер, методов лечения коронавируса.