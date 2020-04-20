Китайские ученые протестировали вакцину от коронавируса на обезьянах

20.04.2020, 14:16, Новости дня

Китайские ученые проверили действие инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах, организм животных начал вырабатывать антитела, способные нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2, результаты исследований опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, заставившей организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», – приводит слова исследователей ТАСС.

Специалисты китайской фармацевтической компании Sinovac и их коллеги из институтов Китайской академии наук разработали и проверили действие вакцины на основе инактивированных вирусных частиц.

Для производства препарата ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, переболевших коронавирусом в Китае, Италии, Испании и Великобритании. В качестве «шаблона» для создания вакцины был выбран самый стабильный из присутствовавших в них вирусов.

Исследователи отработали технологию по массовому производству и ослаблению вирусных частиц в культурах клеток почек мартышек. Пробная партия вакцины была опробована на мышах, крысах и обезьянах. Животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций. Антитела в крови испытуемых животных нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Биологи также протестировали действие вакцины на макаках-резусах, попытавшись заразить их SARS-CoV-2 после формирования иммунной реакции. Троекратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов заболевания, а ее удвоенное количество полностью защищало животных от вируса. При этом вакцина, по словам ученых, не привела к развитию чрезмерно активного иммунного ответа после повторного контакта с вирусом и не вызвала других негативных последствий, которые беспокоят вирусологов. Ученые полагают, что это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, это планируется сделать в самое ближайшее время.

Ранее в ВОЗ заявили, что клинические испытания от нового коронавируса в мире проходят три вакцины, еще более 70 находятся в разработке.