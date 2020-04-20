Как выбрать лучший антисептик для защиты рук от коронавируса

20.04.2020, 14:09, Разное

Средства для защиты рук от коронавируса необходимы в том случае, когда невозможно тщательно вымыть руки с мылом. Для выбора наиболее эффективных из них требуется знание нескольких правил.

Пандемия COVID-19 вызвала необходимость использования антисептических средств, созданных для борьбы с вирусами. Прежде всего, санитайзер должен быть на основе спирта. Содержание его ниже 62% окажется полезным лишь частично, так как полностью исключить патогены не удастся. В условиях ажиотажа некоторые производители, пытаясь избавиться от основных недостатков антисептиков — сухости кожи и резкого запаха, добавляют в состав ароматизаторы и пантенол. Форма спрея с дозатором позволяет равномерно распылить жидкость на всей поверхности эпителия. Кроме того, у такого «защитника» отсутствует липкость. Преимущества перед гелем очевидны, но стоить они будут недешево: ёмкость в четверть литра обойдется приблизительно в 800 рублей. При отсутствии в составе спирта его заменителем часто выступает хлоргексидин. Приятный запах таких средств относится к достоинствам продукции, однако для коронавируса они угрозы не представляют, как и антибактериальные кремы — «Дзетадерм» или «Каппадерм», а также дезинфицирующие салфетки.

Эксперты позитивно отзываются по поводу немецких антисептиков Technische Trumpf, Septel и Cutasept. Они представляют собой оптимальный вариант содержания спирта и сохранности кожи рук. ВОЗ также рекомендует приготовить санитайзер в домашних условиях, для чего понадобится перекись водорода, глицерин и этиловый спирт.