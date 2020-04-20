Бывший возлюбленный дочери Марии Шукшиной рассказал, почему выкупил часть квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной

20.04.2020, 14:09, Разное

Гостем последнего выпуска ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ стал тренер Теймур Керимов, объяснивший, зачем он выкупил у своей экс-возлюбленной Анны Трегубенко часть квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Москве. Как оказалось, за жилье молодой человек выложил не менее 5 миллионов рублей.

«Я решил предложить Анне купить ее долю в квартире. При этом, у меня нет намерений распоряжаться данным жильем без её согласия. Таким образом, она была избавлена от давления со стороны близких – другого выхода попросту не оставалось», – отметил Керимов. По словам тренера, именно он помог дочери актрисы Марии Шукшиной, когда девушке пришлось покинуть родной дом.

Мужчина продал часть наследства, чтобы выкупить квартиру. Теперь, чтобы стать единственной собственницей жилья, дочери Федосеевой-Шукшиной Ольге придётся заплатить Керимову все те же 5 миллионов рублей.