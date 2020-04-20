 

Путин назвал требующие особого внимания две группы населения

20.04.2020, 14:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин считает, что особого внимания в условиях борьбы с коронавирусом требуют беременные женщины и дети, в том числе новорожденные.

«Особого внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы, и, конечно, дети, в том числе, новорожденные. Я прошу на этих вопросах остановиться отдельно», – цитирует  РИА «Новости» Путина. 

Глава государства подчеркнул, что с инфицированным коронавирусом может столкнутся абсолютно каждый, поэтому у медработников должен быть выработан определенный алгоритм действий.

«С заражением и болезнью может столкнуться каждый, и очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями», – сказал Путин. 

Он отметил, что все медицинские работники должны быть обеспечены повышенной и надежной защитой от коронавируса. 

Также президент отметил, что в конце этой – начале следующей недели будет развернут дополнительный коечный фонд во всех российских регионах. 

Вместе с тем Путин добавил, что на разработчиках вакцины от коронавируса лежит колоссальная ответственность, поэтому важно знать о ее готовности для запуска производства. 



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