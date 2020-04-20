По факту истязаний ребенка в Новороссийске возбуждено дело

20.04.2020, 14:08, Новости дня

Уголовное дело возбуждено в Новороссийске в отношении матери шестилетнего мальчика, который был найден со следами истязаний в закрытой квартире, информирует СУ СК по Краснодарскому краю.

«15 апреля в правоохранительные органы города Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир. По приезде, правоохранителями в квартире, частично затопленной водой из-за незакрытого крана, был обнаружен малолетний мальчик с телесными повреждениями. 33-летняя мать в жилище отсутствовала. По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, один из Telegram-каналов опубликовал фотографии, на которых видны гематомы и кровоподтеки на лице и других частях тела ребенка.

Как уточняет пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, перед надзорным ведомством был сразу же инициирован вопрос об изъятии материала проверки из органов полиции и передаче его в следственные органы регионального управления СК для принятия решения.

«По результатам проверки следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)», – отметил в пресс-службе.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех деталей инцидента. Контрольным органам будет дана объективная оценка, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее ВГЛЯД сообщала об инциденте по факту истязания ребенка в Мурманской области.