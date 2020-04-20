Скандалы: «Валимся с ног от нагрузки, кислородные баллоны таскает главврач»

20.04.2020, 14:06, Разное

Белорусские медики рассказали о реальных масштабах эпидемии в республике



Минздрав Республики Беларусь насчитал

в стране 4779 случаев заражения коронавирусом и 42 случая смерти от него (хотя Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси никто от коронавируса не умер и не умрет, и призывает лечиться народными средствами). Минздрав также сообщает о 419 инфицированных медиках. Но, судя по информации, которую удается получить из белорусских больниц, эти цифры могут быть занижены.

Гражданский активист Андрей Войнич, в числе прочих волонтеров помогающий справиться с эпидемией, узнал от врачей из разных регионов, каков на самом деле уровень заболеваемости, как власти манипулируют статистикой и почему система пропаганды убивает людей.

Врачи работают неделями без выходных. Те, с кем удалось пообщаться, не верят официальной статистике. По их словам, многих из больных и умерших проходят по категории обычных респираторных заболеваний и в статистику по коронавирусу просто не попадают, а многие лечатся дома. К счастью, власть хотя бы не строит препонов благотворительным организациям, которые собирают деньги и снабжают специалистов средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Одна из волонтерок, которая сама покупает все необходимое и развозит врачам, рассказывает сквозь слезы, как ей позвонил хирург: «Привезите, пожалуйста, крем для бритья» — у врачей просто нет возможности даже выйти из больницы. Дело не только в том, что кого-то не выпускают из здания из-за карантина, но и в том, что у них просто нет времени на это.

Врач из Витебска:

«У нас очень много больных. Заполняются медучреждения за городом. Врачи и другой медперсонал, побывавшие в контакте с зараженными, уже не изолируются, так как нет мест и некому будет работать. 15 апреля вышел новый приказ: госпитализировать только тех пациентов с пневмониями, у которых болезнь протекает тяжело. Остальные лечатся дома. У меня куча знакомых, у кого больны родственники и друзья воспалением легких. Плохая ситуация в маленьких городах Витебской области: Орша, Докшицы, Браслав. Многие в панике и мчатся в больницу от страха при малейших признаках простудного заболевания, что только усугубляет нагрузку. Достоверность тестов по нашим наблюдениям — 50%. На 100 пациентов — 2–3 положительных теста, а по клинической картине — реально заболевших 10 и более процентов. Ответы на тесты приходят через 7–10 и более дней. Сколько ещё неподтвержденных случаев? Лучше об этом не думать. С кем бы ни пообщался в Витебске, у всех есть случай контакта с больным или заболевший родственник. Хочется не думать об этом. Кажется, что это сон, такая виртуальная игра».

Первое заражение могло произойти, когда Россия только-только начала закрывать границу с Китаем и часть китайцев поехала в Россию через Беларусь, которая тогда была открыта. Это продолжалось недолго, примерно десять дней, но многие из этих китайских граждан останавливались в минских гостиницах, ездили на такси. Медиков тогда отправили дежурить в аэропорт — проверять приезжавших китайцев, мерить у них температуру, выдав им одну маску на бригаду, так что среди первых заразившихся вполне мог быть кто-то из этих врачей. Среди врачей доля заболевших велика, но им обычно не ставят диагноз коронавирус, только ОРВИ или пневмония. При этом им не дают сдавать тест на COVID-19, не дают больничные и заставляют работать.

Сотрудник Докшицкой центральной районной больницы, Витебская область:

Очень тяжелая ситуация. И случаи стали сложнее. Поступают — сразу кислород, тяжелых — на ИВЛ. Рассказали, что начальник местных коммунальщиков поступил, ему около сорока, но срубило и его. 130 человек здесь в больнице с пневмониями или с COVID-19 сейчас — это минимум. Взяли мазки у всех медработников и ждут подтверждения из санстанции. Из врачей несколько человек тоже лежат в тяжелом состоянии. Коллеги, которые занимаются непосредственно выдачей кислородных баллонов, валятся с ног от физической нагрузки. Ну и нервы — каждый день видеть это… По 20 кислородных баллонов за сутки выкидывают. Обслуживающий персонал — кто уволился, кто ушел за свой счет, кто в отпуск. Люди далеко не молодые, у каждого семьи, боятся зацепить. Дошло до того, что уже сам главврач и начмед носят эти кислородные баллоны, суетятся по хозчасти.

Люди возмущены заявлениями Лукашенко. 50-летняя пациентка, которая всегда вела здоровый образ жизни, рассказывает, как обидно ей было слышать слова Лукашенко о том, что умирают только курильщики и наркоманы. У нее есть все симптомы коронавируса, подтвержденные компьютерной томограммой — «легкие матового стекла», но тесты показали отрицательный результат. Если она умрет, то тоже не попадет в коронавирусную статистику.

Врач Гомельской клинической областной инфекционной больницы:

В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки — и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике.

К сожалению, очень часто анализы дают отрицательный ответ. При этом по компьютерной томографии (КТ) врачи видят пораженные легкие. Но что еще хуже, судя по разговорам с больными, которые к нам обращаются, им даже не сообщают, насколько у них поражены легкие!

В Гомеле перепрофилировали Кожно-венерологическую больницу под COVID-больных, это выглядит так, будто региональные чиновники уже действуют самостоятельно, вопреки браваде Лукашенко. А сам он назначил субботник на 25 апреля, на который невозможно не прийти — людей шантажируют увольнением и лишением премии. Недавно в Беларуси вступил в силу новый закон о расчете зарплаты. И уже 1 января медики получили гораздо меньше, чем им обещали. А ведь еще до эпидемии врачи жаловались, что денег не хватает даже на еду. Так что лишение премии для них серьезная угроза.

Образованием населения никто не занимается, телевидение рассказывает про чеснок, свежий воздух, трактор, козочек и водку. Никто не сообщает, что надо сидеть дома, потому что выходить на улицу небезопасно. Только люди, которые имеют доступ к независимым ресурсам, самостоятельно соблюдают карантин, остальные продолжают гулять, собираться вместе.

Сотрудник Брестской областной больницы:

Наш санаторий «Белая Вежа» — бомба замедленного действия. Сегодня еще двоих привезли оттуда в боксах на «скорой». Одна из них — главная медсестра санатория.

Еще 48 контактов дал священник, приход которого расположен под Каменцом. Он сам на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Его дочь работает терапевтом в Каменецкой центральной районной больнице. До сегодняшнего дня вела прием. Вторая дочь живет в многоквартирном доме. Дезинфекцию в подъезде проводить отказались до тех пор, пока ее тест не покажет положительный результат. Есть и хорошие новости: в больницу, наконец, поступили противочумные костюмы, перчатки, маски.

Активисты пытаются узнавать о ситуации не только в городах, но и в поселках. Но часто врачи отказываются разговаривать, боятся властей. Наверное, когда им самим не хватит аппаратов ИВЛ, они начнут рассказывать, что происходит. Но услышат ли их тогда? Система устроена так, что во всех учреждениях есть «идеологи», которые дают четкие указания, что можно делать, а что нельзя, они же контролируют процесс постановки диагнозов, дают указания, что цифры не должны превышать определенный процент. Коронавирус в Беларуси — это политическое дело, победить его сложно, когда на стороне вируса играет Александр Лукашенко.