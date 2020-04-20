Шокин: Кто был заказчиком и организатором убийства Гонгадзе? Уверен, что не Кучма

20.04.2020, 14:05, Новости дня

К убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе была причастна криминальная разведка Министерства внутренних дел Украины. Такое мнение в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона высказал бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который курировал расследование убийства.

“Я, когда вернулся замом генпрокурора в 2002 году, первое, что сделал, – через два дня собрал группу по делу Гонгадзе и мы начали это расследование. То, что нам мешали, – очень серьезно мешали… Но, слава богу, [Святослав] Пискун, генеральный прокурор на тот период, не вмешивался ни во что. Он не мешал. Совершенно четко говорю, ясно говорю: он не мешал и не вникал. Мы этим занимались. И конечно, мы вышли на ту ситуацию очень сложными путями, потому что на тот период уже было многое утрачено, к сожалению. Но тем не менее мы установили, что криминальная разведка МВД Украины к этому причастна, и причастна очень серьезно. В том числе [экс-офицер Министерства внутренних дел Украины Алексей] Пукач и три исполнителя, которые были потом осуждены”, – отметил Шокин.

Он подчеркнул, что дело, вероятнее всего, и сейчас расследуется, потому что Шокин возобновил его, будучи генеральным прокурором Украины.

“Я не знаю, насколько сейчас правильно или неправильно дело расследуется, но надеюсь, что оно расследуется. Поэтому мне сказать, кто был заказчиком и организатором… У меня есть свое мнение по этому вопросу. Я с вами согласен, что это был не Кучма… Но кто конкретно? Повторяю: у меня есть свои предположения, как и по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета. Свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, я не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять в чем-то. Пусть работают следователи. Если какой-то период времени пройдет и действительно будет тишина, а я надеюсь, что такой тишины быть не должно ни по одному делу, до конца не доведенному – по Гонгадзе, по Шеремету, по всем журналистам, да и вообще по всем людям, тогда я, конечно, скажу свое мнение”, – добавил Шокин.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Шокин был генпрокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.