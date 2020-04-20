Суточная смертность от COVID-19 в Испании продолжает падать, за день – 399 погибших

20.04.2020, 14:05, Новости дня

В Испании продолжает снижаться суточная смертность от коронавируса, за последние 24 часа, как сообщило министерство здравоохранения страны, от инфекции скончалось 399 человек.

Общее количество погибших от коронавируса, таким образом, увеличилось до 20 852.

Наивысшая суточная смертность от инфекции была зафиксирована 2 апреля – 950 человек. Последнюю наделю в стране наблюдается существенное снижение числа летальных исходов: 19 апреля минздрав сообщил о 410 погибших за день, до этого было 565, 585, 551 и 523.

В целом коронавирус подтвержден у 200 210 жителей Испании (+4266 к предыдущему дню), из них 80 587 уже вылечились. Наибольшее число инфицированных – в провинции Мадрид (56 963) и Каталонии (41 676).

Летальность от коронавируса в Испании составляет 10,5%.

В Испании действует режим чрезвычайного положения. Смягчение жестких ограничительных мер начнется с 27 апреля, заявил в телеобращении 18 апреля премьер-министр Педро Санчес. Так, детям разрешат прогулки в сопровождении взрослых, а с 11 мая начнется “осторожное, но неуклонное” снятие карантина, сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,4 млн человек, 165 тыс. из них скончались, 632 тыс. вылечились. Испания занимает второе место в мире по количеству инфицированных и третье – по числу умерших от COVID-19.